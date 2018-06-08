Оксана Байрак поженила известную украинскую актрису: фото с церемонии

Избранник актрисы из сферы кино, но не актер

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная вышла замуж. Звезда связала себя узами брака с избранником. Любопытно, что пару поженила известный режиссер Оксана Байрак. Именно она и вела брачную церемонию.

Фото: Анна с мужем и Оксаной Байрак (пресс-служба СТБ)

"Мой избранник из сферы кино, но не актер. Это важно, - поделилась Анна. – Он работает на киностудии Оксаны Байрак. Мы познакомились с Женей как раз на проекте у Оксаны, поэтому, можно сказать, она наша сваха. Но встречаться мы начали позднее, где-то через полгода. И до свадьбы мы были вместе 3,5 года".

Также Аня призналась, что приготовления к свадьбе делали с супругом самостоятельно. Учитывая плотный график в сериале "Крепостная", к церемонии готовились постепенно с зимы, как только Евгений сделал предложение. За месяц до свадьбы уже было все готово и заказано.

Фото: Свадьба Анны Сагайдачной (пресс-служба СТБ)

"Церемонию провела Оксана Байрак. Чему я была несказанно рада. У нас было очень красивое место с аркой, цветами, и мы искали церемониймейстера. Оксана наш хороший друг. Когда она узнала, что мы в поиске, сказала, что с радостью проведет церемонию для нас", - поделилась Аня.

Отметим, что на данный момент Анна снимается в масштабном костюмированном сериале "Крепостная" телеканала СТБ и киностудии Film.ua.

Удивительно, что сама актриса вышла замуж в реальной жизни параллельно со своей героиней Натали из сериала, который зрители увидят уже весной 2019 года.

Фото: кадры со съемок

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