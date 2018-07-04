Олег Винник на Atlas Weekend: "вовчиці" в восторге (фото, видео)

Шоу Олега Винника заценили почти 100 тыс. киевлян и гостей столицы

Популярный украинский певец Олег Винник стал хедлайнером одного из крупнейших фестивалей Восточной Европы - Atlas Weekend, который стартовал в Киеве во вторник, 3 июля.

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: facebook.com/atlasweekend)

Секс-символ украинской эстрады вышел на главную сцену фестиваля около 23:00. Но несмотря на столь поздний час тысячи украинцев собрались на ВДНГ, чтобы вместе с кумиром спеть его хиты "Нино", "Возьми меня в свой плен", "Як жити без тебе" и, конечно же, "Вовчиця".

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/cherpak_oksana)

В социальных сетях украинцы активно делятся видео и фотографиями с концерта, а также своими впечатлениями от выступления Олега Винника.

"Это лучший рейв в моей жизни!" - призналась одна украинка.

Олег Винник на Atlas Weekend

Олег Винник на Atlas Weekend

Кстати, молодежь тоже оценила хиты Винника и хорошо "поотрывалась". А вот так "молоді вовчиці" привлекали внимание своего кумира:

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/lady.tsn.ua)

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/alinesh)

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/anya_gres)

Хватало на фестивале и "молодих вовків":

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/victoringbr)

"Девки, шо я вам скажу - это стоило приезда из Варшавы. Бейонсе и Джей Зи должны поучиться у Олега Анатольевича. Мне даже показалось, что после выступления, я и сам стал немного "молодою вовчицею", - написал один юзер.

Олег Винник на Atlas Weekend

Олег Винник на Atlas Weekend

Тем временем, некоторые сравнивают Винника с мировыми рок-звездами.

"Судя по вчерашнему разрыву на Atlas Weekend, Олег Винник - это украинский Джон Бон Джови. Или Том Йорк, которого мы заслужили", - написало одно популярное издание.

Видео: РБК-Украина

Ранее Винник признался, что в начале карьеры с ним никто не хотел работать.