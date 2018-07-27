Олег Винник откровенно рассказал, как относится к своему возрасту и "уколам красоты"

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Певец года по версии премии "Золотая жар-птица" украсил обложку "Теленедели"

Уже 31 июля популярный украинский исполнитель Олег Винник отметит 45-летний юбилей. Как артист относится к этой дате, знаком ли с кризисом среднего возраста и что думает об уколах красоты, певец рассказал в эксклюзивном интервью еженедельнику "Теленеделя".

"Я никогда не думал о том, что год от года старею. Наоборот – наслаждаюсь каждым днем. Скажу больше: меня никогда не посещали мысли о том, как было бы прекрасно вернуться на 10 или 20 лет назад. Неинтересно проживать по-другому то, что уже было. Принимаю как дар каждый год, потому что это новый опыт. Так что нет – не страдаю по этому поводу. У меня все классно!" - заявил Винник.

Певец Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Также украинский певец откровенно рассказал, как относится к различным внешним манипуляциям для улучшения внешнего вида.

"Если уколы красоты позволяют человеку комфортнее себя чувствовать, почему нет? Хотя здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и использование кремов – это, мне кажется, более приемлемый вариант. Ботокс и подтяжка лица все равно заметны. Смотрю на своих коллег по шоубизу – и сразу вижу, кто был у пластического хирурга, а кто к жизни относился умнее", - отмечает певец.

Напомним, что Олег Винник как-то расскзал, что именно обязательно входит в его дневной рацион.

Олег Винник рассказал, как ухаживает за своей внешностью (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Кроме того, в откровенной беседе с журналистами музыкант признался, каких радостей жизни лишает популярность и почему он не готов бросить сцену.

"Самое главное – нет возможности видеться с родными. Шоу-бизнес очень затягивает, назад дороги нет. Понятно, что можно взять – и все бросить. Но когда понимаешь, какими будут последствия, сколько всего может рухнуть за тобой, не можешь себе позволить остановиться. Ведь есть большая команда, которая от меня зависит", - говорит артист.

Отметим, что певец уже не первый раз сетует на отсутствие свободного времени и возможности спокойно отдохнуть - в кругу родных. Так, в своем предыдущем интервью Винник рассказал о своих мечтах. По словам исполнителя, он хочет построить дом, с озером с карпами, чтобы рядом росла ива, а он мог сидеть рядом с удочкой.

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Напомним, ранее Олег Винник совершил великодушный поступок, встретившись со своей поклонницей Ивано-Франковска. Девушка прикована к инвалидному креслу. Ради этой встречи певец специально приехал в Ивано-Франковск.

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