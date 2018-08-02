Олег Винник отметил день рождения в стране вечного лета (фото)

Олег Винник на отдыхе (фото: пресс-служба)

Популярный украинский певец отправился в отпуск в далекое государство в Карибском бассейне

Всеобщий любимец Олег Винник 31 июля праздновал 45-летие. Ранее артист признавался, что не готовится к этому событию, но по уже сложившейся традиции имениннику друзья и родные устроли большой сюрприз. Близкие певца сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана в Доминиканскую Республику.

В связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.

Фото: Олег Винник на отдыхе (instagram.com/olegg.vynnyk)

Первыми фото с долгожданного отдыха Винник поделился на своей странице в Instagram. В частности, на одном из снимков артист запечатлен на пальме.

"На день рождения мне подарили... пальму!" - в шутку подписал Олег.

Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни тоже исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Сер 2018 р. о 8:35 PDT

Напомним, певец Олег Винник признался, почему не говорит о личной жизни.

"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.

Ранее психолог раскрыла секрет популярности Олега Винника.

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