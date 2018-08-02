Олег Винник отметил день рождения в стране вечного лета (фото)

Популярный украинский певец отправился в отпуск в далекое государство в Карибском бассейне
Всеобщий любимец Олег Винник 31 июля праздновал 45-летие. Ранее артист признавался, что не готовится к этому событию, но по уже сложившейся традиции имениннику друзья и родные устроли большой сюрприз. Близкие певца сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана в Доминиканскую Республику.
В связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.
Фото: Олег Винник на отдыхе (instagram.com/olegg.vynnyk)
Первыми фото с долгожданного отдыха Винник поделился на своей странице в Instagram. В частности, на одном из снимков артист запечатлен на пальме.
"На день рождения мне подарили... пальму!" - в шутку подписал Олег.
Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни тоже исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.
Напомним, певец Олег Винник признался, почему не говорит о личной жизни.
"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.
Ранее психолог раскрыла секрет популярности Олега Винника.
Рекомендуем к просмотру:
Видео: Что вы не знали о любимце страны