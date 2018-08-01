Олег Винник поделился туристическими планами на будущее

Фото: Олег Винник (РБК-Украина)

Для своей мечты певец регулярно занимается спортом

Украинский популярный певец Олег Винник, который отпраздновал свое 45-летие, признался, что хотел бы посетить Говерлу. Об этом артист заявил в эфире передачи "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Певец рассказал, что для того, чтобы поддерживать себя в отличной спортивной форме, он регулярно посещает зал. Кроме того, в его команде спортом занимаются все, в том числе и водители.

"Бывает, бегаем вместе, собирается иногда 5-6 человек. В спортзал ходят еще мои водители, а когда в горы поднимаемся, то собирается вообще много людей. Между прочим, хотим как-то подняться на Говерлу".

А во время гастролей вместе с Олегом Винником ездит также и персональный тренер. Он подыскивает в каждом городе удобный зал для артиста или площадку на свежем воздухе. Кроме того, тренер продумывает и индивидуальную программу занятий.

Олег Винник утверждает, что сбросить лишние килограммы легко и у него есть для этого два главных правила.

"Первое – это ежедневные тренировки, ну, а второе – нужно закрыть рот и меньше кушать", смеется артист.

Видео: Олег Винник в передаче "Зірковий шлях" (YouTube/"Украина")

Кстати, недавно мы писали о том, что в сети опубликовали детскую фотографию Олега Винника.

А ранее мы сообщали почему известный артист тщательно скрывает информацию о своей личной жизни.

"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.

Видео: РБК-Украина