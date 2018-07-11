Ольга Сумская отпраздновала первый день рождения внучки (фото)

Актриса поделилась снимками с праздника
Знаменитая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поздравила свою дочь с первым днем рождения внучки Евы. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась снимками с празднования.
На одном из фото запечатлена старшая дочь актрисы 28-летняя Антонина Паперная с букетом. В цветы вставлена надпись: "С днем рождения".
На следующем снимке – детский торт со свечой в форме цифры "1".
"Еще раз с нежностью и любовью", - отметила Сумская в публикации.
Фото: Торт и цветы (instagram.com/olgasumska)
Скриншот поста (instagram.com/olgasumska)
Дату рождения пока единственной внучки 51-летней актрисы семья держит в секрете. Известно, что отцом девочки является российский актер Владимир Яглич.
Напомним, Ольга Сумская – народная артистка Украины, которая выросла в семье актеров Вячеслава Сумского и Анны Опанасенко-Сумской. Старшая сестра Ольги – Наталья Сумская – также является украинской актрисой.
Сниматься в кино Ольга Сумская начала еще в студенческие годы.
Известность Ольга Сумская получила благодаря главной роли в украинском сериале "Роксолана" 1996-2003 годов.
Артистка также является телеведущей.
Кстати, недавно Сумская похвасталась подросшими дочками.
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