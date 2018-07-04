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"Он любил распускать руки": знаменитый актер рассказал, как его домогался Кевин Спейси

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 09:58
Фото: кадр из сериала "Карточный домик"
Фото: кадр из сериала "Карточный домик"

Это не первый случай подобных обвинений в сторону звезды

Знаменитый британский актер и лауреат премии "Эмми" Гай Пирс обвинил Кеивна Спейси в домогательствах. Об этом актер рассказал в интервью австралийскому каналу GWN7.

Гай Пирс поделился воспоминаниями о работе с Кевином Спейси над фильмом "Секреты Лос-Анджелеса" в 1997 году. При этом актер добавл, что, к счастью, тогда ему было 29 лет, а не 14.

"Да. Трудно говорить сейчас. Удивительный актер. Невероятный актер. Немного сложно было с Кевином, да. Он любит распускать руки. К счастью, мне было 29 лет, а не 14", - ответил актер.

Скандал вокруг Кевина Спейси возник после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Репп обвинил знаменитого актера в домогательствах. Репп рассказал, что тогда ему было 14 лет. После этого случая Кевин Спейси совершил каминг-аут и признался в нетрадиционной ориентации.

Впоследствии еще несколько мужчин сообщили о домогательствах со стороны звезды.

Кстати, Кевин Спейси впервые покажется на большом экране после громкого скандала.

Компания-прокатчик Vertical Entertainment выпустит фильм "Клуб миллиардеров", главную роль в котором исполнил Кевин Спейси. Он известен также по драматическому сериалу "Карточный домик". Эта кинолента станет первой для актера после громкого секс-скандала. 

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Теги: актер, домогательства, скандал
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