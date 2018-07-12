"Он был струной моей души": Алла Пугачева сделала искреннее признание в интервью

Фото: Алла Пугачева (facebook.com AllaBorisovnaPugacheva)

Известная певица рассказала неожиданные факты

Примадонна русской эстрады и известная певица Алла Пугачева сделала несколько откровенных признаний в своем интервью Олегу Меньшикову в его программе "ОМ" на YouTube-канале.

Легендарная певица рассказала, что почти никогда не слушала собственные же песни. "Я никогда себя не анализировала. Никогда. Я свои песни-то вообще не слушала никогда, все это было мне очень тяжело. Потому что я всегда знала, максималистка, что и как я должна была бы спеть, а спела вот так", - сообщила артистка.

Также она сказала, что только спустя десять лет после ухода со сцены, певица смогла это сделать.

"Гениально просто! Я была поражена, как голос, о котором я вообще не думала, какой он, что он, просто слушался. Он был струной моей души. Я не думала, как мне петь, чем петь. Я просто думала, о чем я пою, и он сам все выкладывал. Больная я, не больная – он по-своему как-то выкладывал. Это действительно трогало. Я даже рыдала на одной песне. Я правда оценила", - поделилась Алла Пугачева.

Видео: ОМ Алла Пугачева Встреча первая (youtube.com/ОМ Олега Меньшикова)

Примадонна также считает, что нынешние звезды эстрады не знают, что такое настоящий успех, но выделила Филиппа Киркорова, который стал исключением.

"Я видела успех только одной звезды у нас. Это успех Муслима Магомаева. Батюшки! Я думала, что такой уровень вообще не возможен. И должна сказать, что я достигла этого уровня. Потому что многие звезды современные, они не знают, что такое настоящий успех. Ну, может Филипп Киркоров", - сказала она.

Пугачева отметила и то, что самой высокой планкой она считает известного оперного певца и композитора Муслима Магомаева, которую она и достигла.

"Вот этой планки успеха Муслима Магомаева я достигла. Мне больше ничего не надо было. И он — вот он мне, конечно, сказал, что в 60 нужно уходить. И я пообещала. И ушла. Потому что я всегда сдерживаю свое слово. Но я ни о чем не жалею", - поделилась певица.

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