"Она - британской крови": Ольга Фреймут встала на защиту дочери

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведущая ответила всем, кто критикует ее дочь

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут встала на защиту своей 12-летней дочки Златы, ответив всем, кто критикует их. Об этом она рассказала в своем интервью, которое звезда дала "Комсомольской правде".

В издании отметили, что Ольге часто пишут по поводу ее дочки и того, что она выглядит очень взрослой как для своего возраста. Телеведущая решила ответить по этому поводу, чтобы все всем объяснить.

Фото: Злата Митчелл и Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Так что мне теперь, Злату в бантики наряжать? Люди такие странные. Злата, осторожно, ты очень старо выглядишь! Она - британской крови, у нее другая генетика, Злата очень высокая. Мне что - ей какие-то уколы колоть, чтобы она не росла?! Мне хочется ее защитить. Что не так? То, что она красится? Было бы странно, если бы она ходила в капюшоне и стеснялась мира. Человек выражается. Главное, чтобы она не вредила себе и обществу", - высказалась Фреймут.

Также она добавила, что постоянно контролирует ее жизнь. "Она ничего плохого не делает. У Златы невероятно доброе сердце, она занимается благотворительностью. Почему я ее должна останавливать?" – сказала ведущая.

Напомним, Ольга Фреймут недавно анонсировала выход своего нового шоу "Оля", в котором разыскивает свои хейтеров. Она решила лично бороться со своими обидчиками и рассказала о новом проекте.

Также мы писали о том, что Оля Фреймут встретила своего обидчика и вручила ему цветы.

Ранее Фреймут в трамвае раздавала пенсионеркам куриц-гриль и подушки.

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