"Она готова": Ириша Блохина рассказала, как ее семья готовится к появлению ребенка

Ее старшая дочь определила, чем поделится с сестрой

Известная украинская спортсменка, тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина рассказала о том, как ее семья готовится к появлению ребенка. Об этом спортсменка поделилась в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Ириша Блохина находится на седьмом месяце беременности и уже известно, что она ожидает дочь. Ее старшая дочка, трехлетняя Жаклин также готовится к появлению сестрички. Она уже подготовила все, чем будет делиться с сестричкой.

Кроме того, Блохина рассказала, что Жаклин вместе с мамой занимается спортом.

"Она готова. Она уже со мной делает тренировки: отжимается и в планке стоит. Говорит: "Мне понадобятся силы для бейби", - рассказала Ириша.

Спортсменка призналась, что у нее есть специальная коробка, в которой она хранит вещи Жаклин, связанные с ее рождением и первым годом жизни: одежда, в которой малышку выписали из роддома, первые носочки и первые варежки, платье в котором Жаклин праздновала свой первый год и свечка с именинного торта. Кроме того, Ириша Блохина сообщила, что ведет специальный дневник.

"Я веду дневник, с первого дня вела. Вообще вела до беременности, где мы летаем, где мама на тренировки ходит, всегда снимаем, чтобы ребенок знал, что его ждут и любят", - поделилась спортсменка.

По словам мамы-спортсменки, гардероб ее трехлетней дочери уже больше, чем ее собственный и сама Жаклин – большая модница.

"Мамины каблуки, туфли, кроссовки – ей все нравится. Она хочет все, как у мамы. Вот на днях мы вышли, и она говорит: "Мама все подходит, только сумочка розовая". А у нее все было темно-синее и белое", - отметила Ириша.

Видео: Ириша Блохина ("Светская жизнь")

Кстати, мы недавно писали о том, что беременная Ириша Блохина сообщила пол ребенка.

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Видео: video.rbc.ua