"Она – в моем мире": Арсен Мирзоян рассказал о любви к супруге

Фото: Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (facebook.com/amatviyenko)

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко впервые снялись вместе с дочкой в фотосессии для популярного журнала

Известный украинский певец Арсен Мирзоян поделился мыслями по поводу семьи, супруги, певицы Тони Матвиенко и работы и рассказал о том, что на каком месте находится сейчас у него в жизни. Об этом сообщает издание Viva.

"Если расставлять приоритеты, то работа пока стоит у меня на первом месте. И я не думаю, что это плохо. Но и отцовство мне нравится. Я бы поставил его на второе место. Касаемо Тони… Я не могу определить ей порядковый номер. Она есть во всех проявлениях моей жизни – и в работе, и в творческом процессе, и в родительстве, и в любви. В общем, Тоня есть везде, она – в моем мире", - рассказал артист.

Эксклюзивно для августовского номера популярного журнала звездная пара снялась в фотосессии вместе со своей двухлетней дочкой Ниной, которую ранее они нигде еще не показывали.

Фото: обложка августовского номера журнала (viva.ua)

"Как я отношусь к фразе, что в 40 лет жизнь только начинается? Если честно, я думаю, что жизнь начинается гораздо раньше. Разве что в 40 лет ты начинаешь понимать, что живешь", - добавил Арсен.

К слову, 28 ноября он выступит в столичному "Октябрьском" дворце в рамках осеннего Всеукраинского тура.

Напомним, известная певица украинского происхождения Анна Седокова показала подписчикам фото с подросшей дочерью Алиной.

Кстати, дочь известной украинской певицы, экс-участницы группы "ВИА Гра" Веры Брежневой модель Соня Киперман удивила роскошным образом на мероприятии в Монте-Карло, Монако.

А недавно повзрослевшая дочь Брежневой восхитила поклонников яркими фото.

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