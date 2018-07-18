"Она похожа на отца": Светлана Лобода объяснила оригинальное имя дочери

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода сравнила дочь с героиней скандинавских сказок

Певица Светлана Лобода рассказала о том, на кого похожа ее младшая дочь и объяснила, почему она дала ей такое необычное имя. Об этом Светлана сообщила в интервью для российского журнала HELLO, пишет ТСН.

Известная певица Светлана Лобода продолжает держать интригу относительного того, кто является отцом ее младшей дочери. На вопросы о солисте немецкой группы Rammstein Тилле Линдеманне, звезда отвечала уклончиво.

"Мне кажется, любая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка был Тилль. Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни", - сказала Светлана Лобода.

Она объяснила, что имя для дочери у нее было приготовлено заранее, но она хотела дождаться ее рождения и удостовериться, что оно ей подходит.

"Я хотела увидеть ребенка, познакомиться с ним и только после дать ему имя, определяющее его жизнь и во многом - судьбу. Я знала, как бы мне хотелось назвать малышку, мне очень нравилось это имя, оно было очень символичным. Оставалось только дождаться ее появления, чтобы спросить у дочки, согласна ли она носить его. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она — точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит. Она немного похожа на героиню скандинавских сказок. Глаза, черты лица, очень осмысленный, интересный взгляд", - объяснила звезда и добавила, что у новорожденной девочки больше черт отца.

"Больше на отца похожа. В ней есть сила воли. Энергия. И грусть в глазах", - призналась артистка.

Кстати, Тилль Линденманн прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой.

Видео: STYLER.rbc.ua