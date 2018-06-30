"Она счастлива": Оля Полякова трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

Певица призналась, что "просто любит" супруга

Известная украинская певица Оля Полякова показала поклонникам трогательное фото с мужем Вадимом Поляковым, который на днях отмечал свой день рождения. Соответствующий пост исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

"Я тебя просто люблю. С днем рождения!", - сказала она.

Следует уточнить, что на опубликованном снимке можно заметить как саму Олю, так и ее супруга Вадима, который нежно целует ее.

Фото: Оля Полякова с мужем Вадимом (instagram.com/polyakovamusic)

Не обошли стороной фотоснимок и поклонники певицы, "рассыпавшись" в комплиментах в адрес супруга Поляковой.

"Поздравляю. Всего самого лучшего. Рядом с такой-то девушкой вы точно будете счастливым. Она счастлива", - сказала пользователь Полина Береговая.

"Поздравляю с именинником. Здоровья, счастья, терпения и любви. А главное, чтобы красотки дочери и жена радовали и всегда оставались рядом", - уточнила юзер Дарина Альховик.

"Клас. У самого лучшего мужчины рядом самая лучшая женщина. Браво вашему Вадиму. Счастья, здоровья и крепких нервов. Поздравляю", - уточнила пользователь Соня Мищенко.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Кстати, известная украинская певица, суперблондинка Оля Полякова сообщила о небывалой наглости – у ее ног появился личный аккаунт в соцсети.

"Мои ноги создали свой аккаунт, неблагодарные, говорят, что это они сделали меня звездой, не, ну не наглость?" – написала 34-летняя Полякова на своей официальной странице.

Стоит отметить, что фигуре певицы и длине ее ног могут позавидовать знаменитые модели Victoria’s Secret. При росте 180 см, ноги занимают большую часть тела певицы - 127 см.

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