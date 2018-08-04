"Они были любящими и улыбающимися": инсайдер рассказал об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой

Фото: (instagram.com/klitschkopanettiere)

Инсайдер заявляет, что украинский боксер и голливудская актриса находятся в дружеских отношениях

После того, как в сети появились слухи о романе Хайден Панеттьери с неизвестным высоким парнем, журналисты стали активно интересоваться личной жизнью актрисы и украинского спортсмена Владимира Кличко. В разговоре с изданием E! News инсайдер рассказал о текущих отношениях между Хайден Панеттьери и Владимиром Кличко.

Как сообщается, Хайден и Владимир находятся в теплых отношениях, однако сейчас они не более чем друзья.

"Хайден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях, они - большая часть жизни друг друга. Хайден возвращается в Лос-Анджелес и будет решать, что дальше", - добавил источник.

На текущий момент актриса не состоит в отношениях, отмечает источник.

"Сейчас Хайден одна и она вместе с Владимиром являются со-родителями (их дочери) Кайи. Кайя, прежде всего, со своим отцом и его семьей в Европе и Флориде. Они также проводят время вместе как семья с Хайден", — рассказал собеседник издания.

Не так давно папарацци засняли 28-летнюю Хайден в компании симпатичного молодого человека, с которым она ужинала вместе в одном из ресторанов Голливуда. Судя по фотографиям, они вели себя как настоящая влюбленная пара. Из заведения пара вышла держась за руки и с довольными улыбками на лицах. К слову, от фотографов они не прятались.

Следует напомнить, что актриса и украинский боксер ранее планировали помолвку, которая также сорвалась. В октябре 2013 года Владимир Кличко сделал предложение руки и сердца, а в августе того же года должна планы на семейную жизнь у звездной пары изменились.

Напомним, что популярную голливудскую актрису Хайден Панеттьери, которая ранее родила Владимиру Кличко ребенка, заметили с новым бойфрендом.

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Видео: (video.rbc.ua)