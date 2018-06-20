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"Они" спали на коврике": Земфира рассказала о постоянных атаках со стороны фанатов

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 11:23
Фото: Земфира (facebook.com/zemfiramusic)
Фото: Земфира (facebook.com/zemfiramusic)

Знаменитая певица пожаловалась на "ненормальных и помешанных людей"

Российская певица Земфира подвергалась атакам со стороны навязчивых фанатов и считает себя жертвой. Об этом артистка рассказала на своей странице в Facebook.

На то, чтобы высказать по поводу навязчивых поклонников, певицу натолкнуло полученное от фаната письмо, которое было для нее очень неприятным.

"Понятно, что не я одна являюсь "жертвой" ненормальных, помешанных людей, но говорить я могу только от своего имени. "Они" спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по четыре часа подряд в дверь и требовали, требовали. Выйди, открой, поговори, "ты не понимаешь". И даже те, с которыми, казалось, у меня установились человеческие отношения, срывались. Требовали и атаковали", - написала она.

Фото: Земфира (facebook.com/zemfiramusic)

Земфира добавила, что живет под прессом уже 20 лет.

"Я живу под этим прессом почти 20 лет. Мне уже 41 год. Что мне нужно? А что нужно человеку в 40+? Уважение, личное пространство, выбор", - подытожила певица.

Скриншот поста (facebook.com/zemfiramusic)

Ранее Гайтана рассказала о своем африканском отце.

Украинская певица рассказала, что пример крепкой семьи она берет со своего отца.

Напомним, что Гайтана ла замуж за саунд-продюсера Алекса Смарта и родила ему дочь, которую назвали Сапфир-Николь. Все свое время артиста посвящает семье и очень счастлива.

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Теги: земфира, певица
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