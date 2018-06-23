Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ONUKA вместе с супругом осуществила заветную мечту (фото)

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 11:30
ONUKA (пресс-служба группы)
ONUKA (пресс-служба группы)

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко опубликовала сертификат-подтверждение в своем профиле в Instagram

Основатель музыкального коллектива ONUKA Ната Жижченко, недавно представившая новый альбом, вместе с мужем лидером группы The Maneken Евгением Филатовым отправилась в Норвегию для осуществления своей мечты. Об этом певица сообщила в социальной сети Instagram, опубликовав сертификат-подтверждение.

Целью поездки было покорение самой северной точку мира.

Фото: (instagram.com/onukaofficial)

На фотографии видно, что сертификат об арктической экспедиции был вручен супругам 18 июня 2018 года. Капитаном команды стал Евгений Филатов.

"Мечты сбываются", - подписала фото певица.

Скриншот публикации поста аккаунта (instagram.com/onukaofficial)

В комментариях к публикации поклонники поздравили супругов с покорением новых горизонтов.

"Ого. Поздравляю", "Обалдеть, как круто)", Это так необычайно, рад за Вас", "Поздравляю", "Это очень круто! Как узнала, до сих пор не могу успокоиться как это круто!", "Мои поздравления!!!", "Невероятно... Поздравляем и пусть Ваши мечты всегда сбываются!", Уиии! Это моя мечта тоже!" — написали пользователи социальной сети в комментариях.

Скриншот комментариев поста аккаунта (instagram.com/onukaofficial)

Напомним, что клип известного украинского коллектива ONUKA на трек "Vidlik" вошел в официальную программу Berlin Fashion Film Festival сразу в четырех категориях: "Лучший новый артист", "Лучшее музыкальное видео", "Художник-постановщик", "Стайлинг".

Видео: video.rbc.ua

Клип украинской группы вошел в шортлист Берлинского кинофестиваля Лидер группы ONUKA раскрыла свой секрет счастья (видео)
Теги: Onuka, норвегия
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь