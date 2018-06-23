ONUKA вместе с супругом осуществила заветную мечту (фото)

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко опубликовала сертификат-подтверждение в своем профиле в Instagram

Основатель музыкального коллектива ONUKA Ната Жижченко, недавно представившая новый альбом, вместе с мужем лидером группы The Maneken Евгением Филатовым отправилась в Норвегию для осуществления своей мечты. Об этом певица сообщила в социальной сети Instagram, опубликовав сертификат-подтверждение.

Целью поездки было покорение самой северной точку мира.

Фото: (instagram.com/onukaofficial)

На фотографии видно, что сертификат об арктической экспедиции был вручен супругам 18 июня 2018 года. Капитаном команды стал Евгений Филатов.

"Мечты сбываются", - подписала фото певица.

Скриншот публикации поста аккаунта (instagram.com/onukaofficial)

В комментариях к публикации поклонники поздравили супругов с покорением новых горизонтов.

"Ого. Поздравляю", "Обалдеть, как круто)", Это так необычайно, рад за Вас", "Поздравляю", "Это очень круто! Как узнала, до сих пор не могу успокоиться как это круто!", "Мои поздравления!!!", "Невероятно... Поздравляем и пусть Ваши мечты всегда сбываются!", Уиии! Это моя мечта тоже!" — написали пользователи социальной сети в комментариях.

Скриншот комментариев поста аккаунта (instagram.com/onukaofficial)

Напомним, что клип известного украинского коллектива ONUKA на трек "Vidlik" вошел в официальную программу Berlin Fashion Film Festival сразу в четырех категориях: "Лучший новый артист", "Лучшее музыкальное видео", "Художник-постановщик", "Стайлинг".

Видео: video.rbc.ua