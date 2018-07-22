"Опа-опа, ноги, попа": MONATIK опубликовал смешное видео с зажигательными танцами

MONATIK (фото: РБК-Украина)

MONATIK опубликовал смешное видео, в котором над ним посмеялись

Популярная украинская певица Надя Дорофеева и известный исполнитель MONATIK уже некоторое время работают в творческом тандеме, однако их совместная работа не ограничилась выступлениями и съемками клипа. Дима Монатик опубликовал в Instagram смешное видео, где они с Надей "зажгли" поклонников своим танцем.

Дима подписал видео "Не могу остановиться смеяться" - звезда посмеялся с ролика, в котором над ним "постебались". Видеоролик получился действительно очень забавным. Один из пользователей написал, что ролик был записан для канала певца, под названием "Олеже", хотя на самом деле видео было записано блогером с таким же "именем".

По сюжету видео Монатик, якобы приезжает на съемки записи клипа с Дорофеевой, а "ведущий" мини ролика задает вопрос съемочной группе: "Что мы приехали сюда снимать". На вполне логичный ответ "клип!", Олеже ответил: "Неправильно, ноги Нади Дорофеевой".

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Июл 2018 в 6:38 PDT

Видое с танцами (instagram.com/monatik_official)

Далее показаны кадры из реальных клипов с участием певицы, где она красиво двигает ногами и "жонглирует" бедрами, а на фоне слышно "опа-опа, ноги, попа". Дальше следует видеоряд где Надя танцует уже в паре с Димой.

Пользователи соцсети разнообразно похвалили видео, поблагодарили за позитив и отметили, что "юмор - такая редкость сегодня".

Кстати, недавно фото с Димой Монатиком и Надей Дорофеевой появилось на обложке июльского номера известного украинского журнала.

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