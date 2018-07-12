Open Kids призывают номинировать любимых учителей

Группа Open Kids (фото: пресс-служба)

Участницы группы Open Kids рассказали о своих любимых учителях

Популярная тин-группа Open Kids стала амбасадором крупнейшей премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine 2018, а одна из участниц, Аня Бобровская, – членом жюри.

Аня успешно совмещает карьеру певицы и учебу в школе. Несмотря на плотный график концертов, она закончила 9 класс на отлично. Аня любит английский язык и математику и понимает, что общее образование – это база каждого человека.

"Я считаю, что учителя делают большой вклад в будущее каждого из нас. И я всегда думала о том, как их отблагодарить за невероятную работу. Теперь у меня есть такая возможность! Это круто, что у учителей есть своя премия", - отметила юная певица.

Участницы группы Open Kids рассказали о своих любимых учителях, которых номинируют на премию, и призывают каждого украинца поблагодарить своих педагогов.

Юля Гамалий

"Мой любимый предмет – английский язык. Его преподает мой классный руководитель Ирина Игоревна Марко, я ее просто обожаю. Она молодая, легко с нами общается, много шутит на переменах, мы всегда можем с ней поговорить. Она для нас как родная".

Аня Музафарова

"Галина Викторовна Дребот. Мне кажется, для классного руководителя самое главное – это объединить одноклассников, и она это сделала. Мы безумно любим свой класс, на каждой перемене она с нами общается, шутит, поддерживает и всегда помогает найти общий язык с другими учителями. Когда приходит на наш концерт, зажигает под наши песни".

Лера Дидковская

"Наталья Владимировна Терещенко – преподаватель английского языка, наверное, единственная учительница, которая поддерживала меня в моем творчестве и в то же время не давала расслабляться: учила, объясняла, помогала, к ней хотелось бежать на уроки. Ближе нее у меня не было педагога. В то время, когда все преподаватели пытались заставить детей выучить набор слов, наша группа снимала видео, смотрела фильмы на английском языке, учила английские песни. Сегодня вспоминаю эти уроки с невероятным удовольствием, и даже хочется пережить их снова".

Ангелина Романовская

"Инна Владимировна Данилюк. Одиннадцать лет она преподает английский в моем классе. Если ты не понимаешь материал, она остается с тобой после урока и разбирает тему. Наш класс всегда хорошо усваивает материал, потому что педагог находил подход к каждому ученику".

Аня Бобровская

"Благодаря кафедре английского языка, а главное Анжеле Александровне Журбе, мое учебное заведение является одним из партнерских учреждений издательства "Пирсон" (Великобритания). Такое сотрудничество помогает педагогам расти в профессии, а нам позволяет как можно лучше проявлять свои знания и умения. Мои любимые уроки — это математика и английский. Учителя все хорошо объясняют и относятся к нам, как ко взрослым. Это круто. Также мой любимый преподаватель ― Людмила Сергеевна Халимон, учительница алгебры и геометрии. Она рассказывала ситуации из жизни, которые помогали лучше усвоить формулы и схемы. А как-то раз на уроке геометрии мы вышли из кабинета на футбольное поле и должны были вычислить его площадь. Это было очень интересно, так можно намного лучше усвоить тему".

Поблагодарите своих любимых учителей ― до 15 июля номинируйте их на премию на официальном сайте. И про них узнает вся Украина!

Global Teacher Prize — "Нобелевская премия" для учителей, основанная арабским миллиардером Санни Варки в 2014 году. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет 1 000 000 долларов. Национальную премию в Украине инициировала общественная организация "Освитория" в 2017 году, цель которой не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж преподавателя.

Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2018 получит:

звание лучшего учителя Украины;

250 000 грн;

поездку в Дубай на GLOBAL EDUCATION & SKILLS FORUM 2018;

год бесплатного обучения от ОО "Освитория".

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