"Опять нашла коса на камень": поэт Орлуша защитил Макаревича за пост о "злобных дебилах"

Стихотворение опубликовано в соцсети писателя

Российский поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, встал на защиту лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича. Он опубликовал новое стихотворение на своей Facebook-странице.

Напомним, что музыкант в одном из своих последних постов выразился, что "есть какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

Отмечается, что представитель МИД Мария Захарова на высказывания музыканта заявила: "Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" - перестаньте оскорблять, права такого не имеете!".

"Удивительно, но ведь слово "дебилы" - оно же из дипломатического жаргона: именно так пару лет назад охарактеризовал министр иностранных дел Сергей Лавров своих коллег-дипломатов из Саудовской Аравии", - сказано в подписи.

Скриншот (facebook.com/orlusha)

Напомним, что началось все с того, что Макаревич опубликовал у себя на Facebook пост об Америке, там он написал, что американы другии, добрее русских.

Артист посетил США, где не был три года.

"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - написал Макаревич.