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"Организаторы нарушили условия контракта": украинскую певицу "использовали" политики

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 13:22
Фото: Кристина Соловий (facebook.com/khrystyna.soloviy)
Фото: Кристина Соловий (facebook.com/khrystyna.soloviy)

Певица не участвует в предвыборной агитации

Певица Кристина Соловий, которая стала популярной в Украине после участия в проекте Голос країни, сообщила, что украинские политики хотели использовать ее концерт для своей предвыборной агитации. Исполнительница вынуждена была отменить выступление в городе Змиев. Артистка заявила, что нечестные организаторы нарушили условия контракта. Об этом Кристина написала на своей официальной странице в Facebook.

"В вашем городе было анонсировано мое выступление. К сожалению, мне пришлось его отменить. Я до последнего планировала приехать. Но организаторы до последнего нам не давали информацию о событии. Моя команда выяснила, что концерт рекламируют, агитируя за двух политиков. Я не выступаю в поддержку политиков и политических партий. Организаторы нарушили условия контракта, использовав мое имя без моего согласия для рекламы, еще и политической. Благодарю за понимание. Встретимся при лучших условиях", - написала Кристина.

Скриншот (facebook.com/khrystyna.soloviy)

Как ранее писал Styler, украинская певица и тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль показала, как мучают ее ухо для того, чтобы создать слепок ушного монитора. Весь процесс был заснят на видео и судя по реакции звезды, процедура эта малоприятная.

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Теги: Кристина Соловий
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