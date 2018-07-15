"Организаторы ни о чем не позаботились": бой Усика и Гассиева может сорваться

Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Промоутер украинского боксера считает, что Москва не позаботилась о достаточном уровне безопасности

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас сообщил о возможности отмены предстоящего боя в Москве. Такая вероятность возможна по причине недостаточной подготовки условий для пребывания украинского боксера на территории столицы РФ. Организаторы боя не нашли отель и охрану, а также не подготовили транспорт для перелета Усика, сообщил Эгис в интервью boxingscene.

По причине недостаточной подготовки Усик может отказаться от финала боксерской Лиги чемпионов (WBSS) против Мурата Гассиева, если ему не предоставят охрану.

"Организаторы не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика, хотя до боя осталась неделя. Им нужно со всем разобраться, если они хотят увидеть нас в Москве. Крайний срок – понедельник. В этот день, надеюсь, Александр сядет в самолет", – сказал Климас в интервью.

Следует отметить, что встреча чемпиона мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александра Усика (14-0, 11 КО) должна состояться с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, 21 июля. Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) запланирован в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

Напомним, что бывший тренер украинского боксера Александра Усика Джеймс Али Башир дал прогноз на исход боя украинца с россиянином Муратом Гассиевым. Он также прокомментировал тот факт, что поединок Усика с Гассиевым состоится в столице России.

"Совершенно не важно, где боксировать: в Москве или на Луне", - считает Али Башир.

Видео: (video.rbc.ua)