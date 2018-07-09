"Ощущала, что нужно ехать": украинка Иванна Сахно рассказала, как покорила Голливуд

Актриса участвовала в нескольких масштабных проектах

Украинка Иванна Сахно стала новой звездой в Голливуде. О том, как ей удалось покорить продюсеров и режиссеров, актриса рассказала "Голосу Америки".

20-летняя украинка прославилась на весь мир после роли кадета Виктории в блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание". Сразу после работы над фильмом карьера Иванны резко пошла вверх.

"Быть украинской девочкой, которая приехала в Лос-Анджелес ... Я сначала брала все кастинги, которые только мне давали. Мне давали какие-то опции, и я говорила: да да да, я пойду на все кастинги", - вспоминает Иванна.

Семья Иванны – телевизионщики. Мама – режиссер, папа- оператор. Но юная звезда всегда видела себя в Голливуде. Когда ей исполнилось 15, Иванна поехала в Ванкувер изучать язык и там познакомилась с кастинг-директором. После приехала в Лос-Анджелес и пошла на первые пробы.

"Я была в Лос-Анджелесе, и я почему-то в какой-то момент ощутила, что мне надо поехать в Нью-Йорк, у меня было просто ощущение того, что мне надо туда поехать. Поэтому я собрала свою одну сумку, сказала родителям, что я еду в Нью-Йорк, мне было 17 лет. в тот же момент, в тот же вечер я купила билет, села на самолет. Приехала в Нью-Йорк, я не знала где мне ночевать, позвонила своим друзьям, они меня пригласили поспать у себя на диване и я сказала своему агенту в то время, что я буду в Нью-Йорке и буквально на следующее утро она отправила меня на один кастинг", - рассказывает Иванна.

Видео: Иванна Сахно (youtube.com/Голос Америки. Українською)

Так актриса впервые получила роль в американском кино. Это был малобюджетный фильм ужасов. Но украинку заметили и в дальнейшем ее пригласили в "Тихоокеанский рубеж".

"Такие проекты они обычно открывают двери в другие проекты, и тебе открывают уже двери на встрече с режиссерами, с которыми ты раньше не мог встретиться, потому что эти режиссеры уже в принципе о тебе знают", - говорит девушка.

Последняя роль Иванны была в фильме "Шпион, который меня бросил", с Милой Кунис. Фильм выйдет на большие экраны 3 августа.

"Мне надо идеально говорить по-английски, чтобы донести свою мысль до людей. Но та часть Украины, которая у меня есть, я очень ею горжусь и я стараюсь как можно большему количеству людей рассказывать о своей стране, рассказывать, что происходит именно сейчас политически и происходило ранее, рассказывать об истории, об обычаях и традициях", - делится Иванна.

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