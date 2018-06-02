Остапчук показал трогательное фото с крещения сына

Молодой человек решил крестить малыша

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал поклонникам фото с крещения сына. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

"А мы Остапчука-младшего крестили", - сказал телевеущий.

Следует уточнить, что на опубликованном снимке видно саму семейную пару, а также крестных родителей ребенка. Также уточним, что семейство Остапчуков крестило ребенка в Михайловском Златоверхом монастыре Киевского патриархата.

Фото: Остапчук крестил сына (instagram.com/vova_ostapchuk)

В то же время пользователи сети обратили внимание на не менее важный факт, связанный с женой Остапчука.

"Девушка в церкви без платка. Зато фото красивое", - сказал пользователь Янина Гоа.

"Поздравляю с крещением малыша. Пусть Боженька и ангел хранитель оберегают всю его долгую жизнь", - подчеркнул юзер Юлия Крамаренко.

"Поздравляю. Пусть растет здоровенький и ангелы оберегают его и всю вашу семью", - уточнила юзер Наталия Николя.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/vova_ostapchuk)

Кстати, украинский шоумен Владимир Остапчук, который вел Евровидение 2017 в Киеве, во второй раз стал отцом. Он показал, как укачивает своего новорожденного сына.

Малыш весом 4200 г родился 19 марта. На видео Владимир Остапчук держит новорожденного сына на руках и осторожно его убаюкивает. Ведущий во второй раз стал отцом. Их с женой Еленой сын появился на свет в одной из частных клиник Торонто. Малыша назвали Эван-Александр.

Как ранее писал Styler, супруга Владимира поведала, что к первой беременности они с мужем отнеслись очень серьезно, все время ходили по врачам.

"Есть такие понятия в медицине — "запланированная беременность" и "желанная беременность". Так вот, с Эмилией у нас была именно запланированная беременность, потому что за полгода до этого я потащила Вову по врачам сдавать всевозможные тесты. Мы очень серьезно подошли к этому вопросу (улыбается). А так как однажды мы все это уже проделали, во второй раз по докторам не ходили", — рассказала Елена.

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