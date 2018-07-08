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"Осуждать легко": Вера Брежнева поразила сеть трогательным постом (фото)

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 12:48
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица призвала помочь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

Известная украинская певица Вера Брежнева поразила пользователей сети трогательным постом о помощи людям с тяжелой жизненной ситуацией. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Сегодня запускается очень важный проект—платформа Никто Не Лишний, где будет проходить сбор средств на поддержку людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Я уже несколько лет занимаюсь проблемой ВИЧ-инфекции и знаю, что сложнее всего приходится тем, кого отвергает общество. Осуждать легко, а дать людям шанс на будущее можно…", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/ververaм)

Брежнева также уточнила, что именно "от нас с вами зависит судьба этих людей".

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

В то же время пользователи сети весьма позитивно отреагировали на просьбу певицы.

"Это нужный проект. Вера как всегда бесподобна", - подчеркнула пользователь Катерина Готовцева.

"Вера, не перестаю удивляться вашему большому сердцу и как на все хватает времени", - уточнила юзер Мария Пеинт.

"Бальзам на душу, когда видишь, что людям не безразлична судьба других. Спасибо вам за то, что вы занимаетесь данной проблемой и даете мотивацию людям", - подчеркнул пользователь Андрей Штадлер.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/ververaм)

Кстати, недавно популярная певица Вера Брежнева опубликовала новый пост на своей странице в сети, которым покорила своих поклонников. Звезда выложила снимок из своего отдыха в Италии, где она стоит за велосипедом в стильном черном топе и коротких светлых шортах.

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Теги: Вера Брежнева, певица, Сеть
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