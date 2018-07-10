Отдых в Турции: Джамала дала дельный совет мамам грудничков (фото)

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звезда показала маленького сына на отдыхе в Турции

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения 2016 Джамала вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым и маленьким сыном Эмир-Рахманом отправились отдыхать в Турцию. Певица с супругом и малышом приехала в гости к своей старшей сестре Эвелине. Звезда дала дельный совет мамам грудничков и поделилась трогательным фото своего малыша. Соответствующий снимок опубликован на странице исполнительницы в соцсети Instagram.

"А хотите от меня совет для грудничков на море? Все мамы знают, что прямое попадание солнечных лучей противопоказано малышам. И даже в тени при таком жарком июльском солнце необходима защита", - отметила Джамала.

Фото: Эмир-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, в апреле 2017 года Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) вышла замуж за Бекира Сулейманова. Певица родила своего первенца 27 марта 2018 года. Ребенка назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Огълы Сулейманов. Вес мальчика при рождении был 3 260 грамм, рост- 53 см.

27 июня cыну Джамалы исполнилось три месяца.

Кстати, Джамала заинтриговала кадрами с отдыха.

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