Отец Майкла Джексона "химически кастрировал" поп-короля

Фото: Майкл Джексон и Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)

По словам врача семьи, в детстве и подростковом возрасте артисту делали гормональные инъекции

Отец Майкла Джексона сделал "химическое кастрирование" своему сыну, чтобы тот сохранил высокий голос. Об этом рассказал доктор поп-короля Конрад Мюррей в видеообращении The Blast.

Врач заявил, что Джо Джексон вводил сыну гормональные инъекции в детстве и подростковом возрасте.

"Заявление, что он (Майкл Джексон) был "химически кастрирован", чтобы поддерживать свой высокий голос, не пустые слова", — сказал Мюррей.

Говоря о смерти Джо Джексона, Мюррей выразил надежду, что тот найдет "искупление в аду", назвал его "худшим отцом для своих детей в истории".

Напомним, что Майкл Джексон умер в 2009 году от смертельной дозы пропофола и успокоительных. Конрад Мюррей был личным врачом Джексона. Он отсидел два года за непредумышленное убийство артиста. Суд счел, что Мюррей дал музыканту чрезмерную дозу пропофола, который во взаимодействии с другими лекарствами стал причиной гибели поп-короля.

Ранее сообщалось, что отец Майкла Джексона умер.

Джо Джексону было 89 лет. В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака. Он умер в окружении жены, детей и внуков.

Музыкальный продюсер скончался в среду, 27 июня, спустя девять лет после смерти знаменитого сына – Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года.

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