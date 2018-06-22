Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Отец Майкла Джексона при смерти

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 15:15
Фото: Майкл Джексон (grammy.com)
Фото: Майкл Джексон (grammy.com)

Мужчина не хочет, чтобы родные его навещали

89-летний Джо Джексон, отец покойного Майкла Джексона, находится при смерти. Об этом сообщило издание NME.

Один из сыновей, Джермен Джексон, сообщил, что Джо осталось мало жить, но их отец все равно не хочет никого видеть.

Фото: Джо Джексон (wikipedia.org/Joe_Jackson_(manager)

“Он очень слабый, у него нет времени. Семья обязана быть возле него. Это наше единственное намерение в его последние дни", - сказал он, передает Daily Mail.

Хотя Джексон боролся с болезнью в течение длительного периода времени, он, как сообщается, попросил ограничить доступ его семье к медицинской документации и его посещению. Семья отца все равно посетила. В больницу в Лас-Вегасе к Джо пришли его жена Кэтрин Джексон, дочки Ребби и Джо Вонни и внучка Яши Браун.

"Нам было больно. Нам не сказали, где он, и мы не могли получить полную картину. Даже от доктора. Моя мама волновалась. Это то, чего не пожелала бы не одна семья, но некоторые люди из его окружения думают, что знают лучше… но они не знают", - добавил Джермен.

Джо Джексон уже несколько лет страдает деменцией, а также слепотой после перенесенного инсульта в 2015 году.

Стоит добавить, что Джексон впервые заявил о себе, когда стал продюсером трио своих сыновей: Джеки, Тито и Джермена. Его самым успешным сыном был Майкл Джексон, которого прозвали поп-королем музыки.

Напомним, арестован подозреваемый в убийстве популярного рэпера XXXTentacion.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Как дети с инвалидностью борются за образование в обычных школах?

Снежана Егорова оказалась в больнице (видео) Известного российского музыканта госпитализировали с инфарктом
Теги: больница, Джексон, Майкл Джексон, отец
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь