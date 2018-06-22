Отец Майкла Джексона при смерти

Мужчина не хочет, чтобы родные его навещали

89-летний Джо Джексон, отец покойного Майкла Джексона, находится при смерти. Об этом сообщило издание NME.

Один из сыновей, Джермен Джексон, сообщил, что Джо осталось мало жить, но их отец все равно не хочет никого видеть.

Фото: Джо Джексон (wikipedia.org/Joe_Jackson_(manager)

“Он очень слабый, у него нет времени. Семья обязана быть возле него. Это наше единственное намерение в его последние дни", - сказал он, передает Daily Mail.

Хотя Джексон боролся с болезнью в течение длительного периода времени, он, как сообщается, попросил ограничить доступ его семье к медицинской документации и его посещению. Семья отца все равно посетила. В больницу в Лас-Вегасе к Джо пришли его жена Кэтрин Джексон, дочки Ребби и Джо Вонни и внучка Яши Браун.

"Нам было больно. Нам не сказали, где он, и мы не могли получить полную картину. Даже от доктора. Моя мама волновалась. Это то, чего не пожелала бы не одна семья, но некоторые люди из его окружения думают, что знают лучше… но они не знают", - добавил Джермен.

Джо Джексон уже несколько лет страдает деменцией, а также слепотой после перенесенного инсульта в 2015 году.

Стоит добавить, что Джексон впервые заявил о себе, когда стал продюсером трио своих сыновей: Джеки, Тито и Джермена. Его самым успешным сыном был Майкл Джексон, которого прозвали поп-королем музыки.

Напомним, арестован подозреваемый в убийстве популярного рэпера XXXTentacion.

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