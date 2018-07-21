Откровения бойфренда знаменитого певца: Джордж Майкл покончил жизнь самоубийством

Фото: Джордж Майкл

Бойфренд покойного Джорджа Майкла утверждает, что певец пытался покончить жизнь самоубийством не один раз

25 декабря 2016 года ушел из жизни великий певец Джордж Майкл. И вот, спустя почти два года, в СМИ появилась версия о том, что он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает "The Sun", ссылаясь на письма Фади Фаваза – бойфренда артиста.

Напомним, что хоть и семья умершего заявляла о естественных причинах смерти, похоронили музыканта только 29 марта 2017 года, спустя целых три месяца. Официальная причина такой задержки в том, что коронер ждал результатов токсикологических тестов. Это вызвало подозрение среди фанатов певца, однако родственники артиста заявили: "вопреки некоторым сообщениям, не было никаких подозрительных обстоятельств, связанных с его смертью".

Однако, любовник Джорджа Майкла, стилист Фади Фаваз, написал письмо в СМИ, в котором он откровенно рассказал о том, что произошло в тот роковой день: "Я устал от того, что люди постоянно спрашивают меня о том, что произошло в тот рождественский день. Позвольте мне рассказать вам. Джордж умер в день рождения его матери. И этот факт должен ответить на некоторые вопросы. И я не говорю о том, что ему потребовалось пять попыток, чтобы свести счеты с жизнью. Думаю, что это важно для составления полной и правдивой картины".

Стоит отметить, что это не первое заявление Фади Фаваза о самоубийстве его возлюбленного – в прошлом году он уже публиковал эту информацию на своей странице в Twitter, но позже он опроверг свои слова, аргументируя это тем, что его аккаунт взломали.

Напомним, в прошлом месяце в Америке скончался известный оперный певец Нил Бойд.

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