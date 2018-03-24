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На открытие гостиницы во Львове прилетит Пэрис Хилтон

STYLERЗвёзды        24.03.2018 - 22:15
Фото: Пэрис Хилтон (instagram.com/parishilton)
Фото: Пэрис Хилтон (instagram.com/parishilton)

У американской дивы жених с украинским корнями

Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон посетит Львов и официальное открытие после реконструкции львовского престижного отеля.

На официальное открытие реконструированного отеля во Львове, которое состоится 31 марта 2018 года, прилетит американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон со своим женихом, голливудским актером Крисом Зилка, дедушка которого был украинцем.

Жених Пэрис - американский актер украинского происхождения. Играл в сериалах "Тайный круг", "10 причин моей ненависти" и "Социопат", известен по фильму "Новый Человек-паук".

В данный момент снимается в известном сериале "Оставленные" в роли Тома Гарви.

Он родился в городе Уоррен (штат Огайо). Его предки - украинцы, а настоящая фамилия - Сеттлмайр. Но он взял девичью фамилию матери - Зилка.

А Львов Пэрис Хилтон и Крис Зилка решили посетить, чтобы пройтись по тем местам, где бывал украинский дедушка Криса – известный искусствовед, который занимался изучением театров.

37-летняя американская модель уже не первый раз собирается замуж.

В претендентах на ее руку и сердце были замечены Рики Саломон, бывший муж Памелы Андерсон, певец Ник Картер, гитарист Бенджи Мэдденом, наследник греческих судовладельцев Пэрис Латсис и Ставрас Ниархос. Но ни с одним из них она так и не пошла под венец.

Пэрис Хилтон ранее несколько раз приезжала в Украину, в частности была в составе жюри конкурсов красоты.

Также Пэрис понравились столичные ночные клубы, и она высказывалась, что украинские вечеринки вполне на уровне.

В частности, американская тусовщица отыграла диджейский сет для посетителей клуба в Одессе.

Американская актриса, модель и светская львица Пэрис Хилтон побывала на открытии одесского ночного клуба.

Девушка на праздничном мероприятии для посетителей клуба отыграла диджейский сет.

Кстати, Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями.

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Теги: Львов, открытие, гостиница, звезда
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