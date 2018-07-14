"Откуда кольцо на руке?": снимки Насти Каменских в Таллине вызвали массу вопросов в сети (фото)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Поклонники Каменских гадают, когда певица успела выйти замуж

Украинская поп-исполнительница Анастасия Каменских (NK) заинтриговала поклонников новыми снимками с туру по Европе, а именно в Таллине. На обеих снимках Каменских никак не скрывает свое "интересное положение", а именно тот факт, что она является невестой. Фотографии опубликованы на официальной странице звезды в Instagram.

В подписи к снимкам артистка указывает только месторасположение лаконичным хештегом "#tallinn", потому поклонники буквально додумывают различные версии о ее семейном положении.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники пытаются угадать, кто же смог окольцевать артистку и когда это произошло.

"Настя почему ты Одна?", "Кольцо", "Блин я, как всегда, с этим тупым интернетом прозевала когда NK замуж вышла! Народ просветите!", "А откуда же кольцо на руке?)))", "Настя, Вы вышли замуж???", "Видно, что у нее два кольца. Одно наверное для помолвки, второе обручальное) ну как у нормальных людей", "Она кольцо показывает)))", "Не пойму ..Настя вышла замуж? Поздравлять?)", "Это Потап? Кто стал "тем самым"?", — пишут под фотографиями подписчики.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Хотя, в основном, фаны обращают внимание на отличный, "отдохнувший" вид звезды.

"Красива", "Красотка", "Настенька вы эксклюзивная и обворожительная", "Настя ты как всегда на высоте :)", "С приездом! Хорошей прогулки :)", "Милая красавица", "Мне так нравится твой аутфит (наряд - ред.)", "Очаровательная девочка", "Модница наша", — пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Напомним, что украинская R'n'B-дива Настя Каменских сверкнула очередным модным образом.

Видео: (video.rbc.ua)