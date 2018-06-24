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"Отлично выглядит": Пугачева удивила фанатов молодежным нарядом (фото)

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 13:28
Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин (peopletalk.ru facebook)
Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин (peopletalk.ru facebook)

Фанаты певицы считают ее красавицей

Популярная российская певица Алла Пугачева покорила фанатов новым молодежным внешним видом. Соответствующее фото опубликовал супруг легенды Максим Галкин на своей странице в Instagram.

"Всем желаем прекрасного настроения. Алла Пугачева и Максим Галкин", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на самом снимке Пугачева позирует в штанах с подкатами, стильной кофте и кроссовках. Поклонники певицы были взбудоражены свежим внешним видом певицы.

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/maxgalkinru)

"Фигура классная", - сказал пользователь Гузеля Байназарова.

"Самая шикарная и роскошная. Здоровья вам и всех благ", - сказал юзер Надя Юдаева.

"Блин, ну как так? Ну нельзя же быть такой красивой. Максим, я думаю, что это твоя заслуга в большей мере. Пусть твоя супруга тебя радует как можно дольше", - подчеркнул пользователь Валентина Сушко.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Кстати, после жалоб поклонников о том, что Алла Пугачева ничего не публикует в сети, певица решила порадовать подписчиков откровенным видео со своим мужем Максимом Галкиным.

"Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", — подписала видео Алла Борисовна.

На кадрах запечатлен Максим Галкин в трусах. При этом он просит не снимать его, поскольку поклонников больше интересует Пугачева. Примадонна решила показать в кадре только свой тапочек.

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Теги: Россия, Алла Пугачева, Максим Галкин
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