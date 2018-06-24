"Отлично выглядит": Пугачева удивила фанатов молодежным нарядом (фото)

Фанаты певицы считают ее красавицей

Популярная российская певица Алла Пугачева покорила фанатов новым молодежным внешним видом. Соответствующее фото опубликовал супруг легенды Максим Галкин на своей странице в Instagram.

"Всем желаем прекрасного настроения. Алла Пугачева и Максим Галкин", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на самом снимке Пугачева позирует в штанах с подкатами, стильной кофте и кроссовках. Поклонники певицы были взбудоражены свежим внешним видом певицы.

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/maxgalkinru)

"Фигура классная", - сказал пользователь Гузеля Байназарова.

"Самая шикарная и роскошная. Здоровья вам и всех благ", - сказал юзер Надя Юдаева.

"Блин, ну как так? Ну нельзя же быть такой красивой. Максим, я думаю, что это твоя заслуга в большей мере. Пусть твоя супруга тебя радует как можно дольше", - подчеркнул пользователь Валентина Сушко.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Кстати, после жалоб поклонников о том, что Алла Пугачева ничего не публикует в сети, певица решила порадовать подписчиков откровенным видео со своим мужем Максимом Галкиным.

"Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", — подписала видео Алла Борисовна.

На кадрах запечатлен Максим Галкин в трусах. При этом он просит не снимать его, поскольку поклонников больше интересует Пугачева. Примадонна решила показать в кадре только свой тапочек.

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