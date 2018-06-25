"Отпустили маму немножко погулять": Шоптенко показала фигуру впервые после родов

Украинцы засыпали молодую маму Алену Шоптенко комплиментами

Знаменитая украинская танцовщица, финалистка проекта Танці з зірками Алена Шоптенко, которая в начале июня родила первенца, показала фигуру впервые после родов.

В своем Instagram-аккаунте Алена опубликовала фото, на котором видно, что молодая мама приступила к тренировкам и активно возвращается в прежнюю форму.

"Идеальный выходной - это когда Алексей Иванов (муж Алены Шоптенко - Ред.) с АА (Алексей Алексеевич - сын Алены Шоптенко - Ред.) отпустили маму немножко погулять. Я скучала!" - отметила звезда.

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Пользователи сети восхитились идеальной фигурой Шоптенко.

"Алена, какая вы умничка! Любящая жена, молодая мамочка и при этом не забываете о любимом деле!" - написала одна из подписчиц Шоптенко.

Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

"Как хорошо, что есть мужчины, которые ценят увлечения женщины и понимают, как важно для нее черпать энергию, занимаясь любимым делом", - добавила еще одна поклонница звезды.

Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

Ранее Шоптенко рассказала подробности о рождении своего сына. По словам танцовщицы, она чувствует себя счастливой в новом статусе, но еще не до конца разобралась в своих чувствах.

"Чувствую себя счастливой. Этот статус совершенно новый для меня и у меня пока еще было не много времени разобраться в своих чувствах, но, чтобы я начала улыбаться, ему достаточно просто сопеть", - рассказала она.

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