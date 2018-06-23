Джинсовый образ: Ани Лорак прогулялась по Киеву (фото)

Снимок певица разместила на своей странице в сети

Известная украинская певица Каролина Куек (сценическое имя Ани Лорак) показала, как проводит время в Киеве. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Так, на самом снимке можно заметить певицу в джинсовом наряде, босоножках и очках. Всего за час снимок собрал более 31 тысячи лайков и несколько сотен комментариев.

Фото: Ани Лорак в Киеве (instagram.com/anilorak)

"Красивая. Жаль, что вы не всем отвечаете", - сказала пользователь Мария Суворова.

"Отвечаю", - ответила девушке Каролина Куек.

"Эти босоноги. Это нечто. У вас в образе всегда есть изюминка. И всегда без перебора", - сказал юзер righton_444.

"Гуляла на Олимпийском, смотрю – Ани Лорак с мужем. Так мило было вас видеть. Вы такая маленькая", - сказал юзер Александр Браун.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, известная певица Ани Лорак, которая активно выступает в Российской Федерации, показала, куда "первым делом" пошла после приезда в Украину. Соответствующие кадры она опубликовала на странице в соцсети.

"А где это я, угадайте. У Лилии Литковской, самой талантливой и красивой", - сказала она.

Более того, некоторые из снимков украинская певица подписала как "дом, милый дом. Также обратим внимание, что певица поделилась своими фото не в общей ленте, а в "сторис". Как известно, возможность комментировать такие снимки отсутствует.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, привезла свою семилетнюю дочь в Киев. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась снимком с маленькой Софией. На фото указана геолокация - Украина.

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