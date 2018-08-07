Есть ответ: почему многие звезды носят на руках красные нити

Красная нить (фото: LiveInternet)

Красную нить носят Дэвид Бекхем, Эштон Катчер, Линдси Лохан, Деми Мур, Виктор Бронюк, TARABAROVA и многие другие знаменитости

Каждый из нас часто видел красную нить на запястье разных людей. Одни говорят, что носят ее, чтобы найти любимого человека. Другие рассказывают, что красная нить защищает их от отрицательной энергии и приносит удачу. Но что на самом деле означает красная нить?

Как пишет издание OHYEEA, согласно Каббале, красная нить поглощает отрицательную энергию, оберегает от плохих мыслей и отгоняет от носителя людей, которые желают ему несчастья. Кроме того, она окружает человека положительной энергией и привлекает к нему хорошее: любовь, дружбу, деньги, мудрость и тому подобное.

Красная нить (фото: wikipedia.org)

Как, когда и кто может завязать красную нить?

Красную нить можно завязать на руке в любой момент, когда вам кажется, что это необходимо. Единственное правило: на нити должны быть завязаны семь узелков, которые символизируют ваши желания.

Нить на вашем запястье можете завязать как вы, так и другой человек. Но он обязательно должен быть тем, кому вы доверяете и кто желает вам только хорошего. Например, завязать нить может мама, папа, брат, сестра, лучший друг.

Что происходит, если красная нить рвется или развязывается?

Такое бывает, если нить собрала много отрицательной энергии. Если она соскользнула с вашей руки, по возможности, оставьте ее в том месте, где она упала. В крайнем случае, выбросите ее из дома или бросьте подальше от тех мест, где вы обычно ходите. При желании вы можете завязать на запястье еще одну красную нить на замену предыдущей.

Можно ли завязывать на запястье нити других цветов?

Да. Красный цвет не обязателен. Другие цвета также можно использовать. Но у каждого из них свой смысл.

Желтый : вдохновляет и развивает творческую энергию.

: вдохновляет и развивает творческую энергию. Синий : уменьшает тревогу и физическую боль.

: уменьшает тревогу и физическую боль. Зеленый : блокирует плохие мысли и зависть окружающих к вам.

: блокирует плохие мысли и зависть окружающих к вам. Фиолетовый : помогает достичь поставленных целей.

: помогает достичь поставленных целей. Черный : успокаивает.

: успокаивает. Белый: делает вас мудрее.

Ну вот, теперь вы можете самостоятельно создать себе амулет, который поможет вам в любой ситуации!

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