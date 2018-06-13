"Отжали хлеб": Слава Каминская поделилась необычными фото с отдыха

Певица погуляла с семьей между гастролями

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская пожаловалась, что времени на отдых с близкими всегда мало. Милые фотографии с редкого семейного отдыха певица опубликовала на своей странице в Instagram.

В перерыве между гастролями украинская певица Слава Каминская успела прогуляться вместе со своим мужем Эдгаром и сыном Леонардо.

Скриншот фото (instagram.com/babaslavka)

Во время прогулки певица вместе с семьей покормила голубей. Часть хлеба Леонардо отдал птицам, а часть съел сам.

"Тот случай, когда отжали хлеб у голубя", – так подписала фото Слава Каминская.

Скриншот фото (instagram.com/babaslavka)

Она пожаловалась, что времени на близких всегда мало и нужно ценить каждую минуту, которую удается провести вместе.

"Только прилетел папа, улетает мама", – написала певица.

Скриншот фото (instagram.com/babaslavka)

Известно, что в середине июня и группы "НеАнгелы" запланированы гастроли в США и Канаде. Славе Каминской снова придется расстаться с семьей.

Кстати, Вика из "НеАнгелов" похвасталась откровенными фото с отдыха.

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