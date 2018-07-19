"Ой, это кто?" Ани Лорак жестко раскритиковали за неудачное фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники певицы даже призвали ее удалить снимок

Певица Ани Лорак, продолжающая выступать в России, шокировала своих поклонников не очень удачным фото, опубликованном на instagram-страничке исполнительницы.

Так, Лорак позирует в откровенном черном платье с открытыми плечами, глубоким декольте и вырезом в районе ног. Свой образ Ани дополнила массивными круглыми серьгами, а также распущенными волосами.

Однако вечерний макияж певицы разочаровал ее поклонников. Многие отметили, что подобранный макияж ее старит. Некоторые предположили, что проблема может быть в освещении или же в ракурсе снимка.

Фаны раскритиковали новое фото Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники певицы даже посоветовали ей удалить снимок. А некоторые ее не узнали.

"Неудачное фото! Честно, лучше удали его", - пишет bonchik.drakonchik.

"Аничка, удали это фото", - вздыхает marulisenko.

"Это кто? Разве она?" – спрашивает looktame_99.

"Жесть. Ани, ваших стилистов и мейкаперов избивать надо... вы ужасны", - подчеркивает muslimtevfikov.

"Согласна, что на этом фото Ани значительно старше, чем в жизни, выглядит подурневшей, уставшей или замученной жизнью, непривлекательной дамой бальзаковского возраста, с холодным, ищущим взглядом, а черное платье делает ее похожей на какую-то злую Снежную Королеву. Правильный совет - сменить стилиста", - отмечает na.dezhda2664.

"Даже Лорак можно испортить!" – пишет rudnik9623.

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak

Ани Лорак и Григорий Лепс (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак на сцене с Лепсом (фото: instagram.com/anilorak)

Отметим, что фото было сделано во время концерта в честь дня рождения российского певца Григория Лепса, которому 16 июля исполнилось 56 лет.

На концерте в Москве собрались друзья Лепса, среди которых - опальные украинские артистки Светлана Лобода и Ани Лорак.

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