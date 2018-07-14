"Папугайчик": Катя Осадчая повеселила сеть оригинальным нарядом (видео)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая в очередной раз "нарвалась" на комплименты

Неизменная ведущая популярной программы "Світське життя" Катя Осадчая вновь покорила поклонников своим тонким чувством стиля, выбрав для очередного светского мероприятия оригинальный наряд.

Так, Осадчую пригласили на открытие нового столичного ресторана. Для посещения презентации-открытия украинская телеведущая выбрала очень яркий и запоминающийся наряд: белые брюки, атласная блуза цвета индиго, подпоясанная очень широким белым поясом с металлическими застежками. Примечательно, что рукава блузы украшают искусственные перья. Среди аксессуаров – стильная шапка-чалма черного цвета, декорированная массивной брошью.

При этом на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала видео, на котором показывает во всей красе свой оригинальный fashion-образ.

"Ко-ко-ко", - шутливо подписала свой пост Катя Осадчая.

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Июл 2018 в 1:23 PDT

Яркий Наряд Кати Осадчей (видео: instagram.com/kosadcha)

Подписчики телеведущей поспешили отметить, что оригинальный образ ей очень к лицу. А из-за перьев на рукавах ее сравнили с "птичкой".

"Птичка", - пишет artiomandrienko.

"Прямо як Нетта Барзілай на Євробаченні", - смеется sashkasukhina.

"Папугайчик", - отмечает victoria_gram.

"Оригинально, птичка", - соглашается kozak_khrystyna.

"Птичка счастья голубая", - пишет eevgenyy10.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее STYLER писал, что Катя Осадчая вдохновила своих поклонников и вызвала целую волну комплиментов, опубликовав очень нежное фото в день Ивана Купала.

Тогда подписчики Осадчей назвали ее загадочной и прекрасной "Мавкой".

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