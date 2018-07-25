"Пацанчик-недорокер никак успокоится": солист Pianoбой резко высказался о звезде 90-х

Фото: Дмитрий Шуров (facebook.com/pianoboy.band)

Музыкант обидел известного артиста

Солист группы Pianoбой Дмитрий Шуров обидно высказался в адрес звезды 90-х Юрка Юрченко. В интервью СТБ музыкант прокомментировал слова Юрченко о том, что следующем сезоне шоу "Х-Фактор" место Шурова займет именно он.

Шуров же накануне пожелал звезде 90-х собрать "хоть какой-нибудь зал".

"Скорее, это я сказал в своем панче ему в прямом эфире: "Возможно, сядешь вместо меня в мое кресло". Юре сейчас надо для начала со своим местом разобраться и хоть какой-нибудь зал собрать как музыканту - чего я ему искренне желаю. А то он так и останется привлекательным артистом разговорного жанра", - прокомментировал Шуров стычку с Юрченко.

На своей странице в Facebook Юрко Юрченко опубликовал ссылку на интервью Дмитрия Шурова.

"Вижу, этот пацанчик-недорокер никак успокоится. Таки придется ему съездить по е*алу!" - написал артист.

Скриншот поста (facebook.com/Yurcash)

Напомним, чем солиста Pianoбой возмутили украинцы после боя Усика.

"Меня бомбит. Я увидел в ленте людей, недовольных чем-то в связи с поединком Саши Усика – трансляциями, его словами, поведением… Как же замахали эти вечно зловонные тряпки", - возмутился певец.

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