"Павлин в однодневном костюме": Винник рассказал о своем стиле

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист поделился своими предпочтениями в одежде

Популярный украинский певец Олег Винник, который недавно отпраздновал свое 45-летие, рассказал, как подбирает себе одежду. Секретами стиля артист поделился в спецвыпуске программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина"

Винник рассказал, что основную часть его гардероба составляют костюмы. Главный критерий выбора – удобство.

"Я люблю, чтобы костюмы были практичными. Чтобы в них можно было работать, а не выйти на сцену, как павлин в однодневном костюме за 10 тысяч евро (смеется), и где-то его угробить на следующий день", - поделился кумир украинцев.

Однако сложно не заметить особую любовь Винника к элементам рокерской одежды, например, к байкерским ботинкам.

"Во втором акте концертов все более рокенрольное. У меня есть стиляжные футболки в стразах, яркие. Но это больше связано с рок-н-роллом, а не с пафосом", – отметил артист.

Напомним, певец Олег Винник признался, почему не говорит о личной жизни.

"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.

Ранее психолог раскрыла секрет популярности Олега Винника.

По словам психолога, то, о чем поет секс-символ нашей эстрады, хочет услышать каждая украинка от своего мужа.

Что вы не знали о любимце страны