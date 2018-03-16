"Передаю привет": известный спортсмен покорил самую высокую точку Украины (фото)

Чемпион мира и Европы поднялся на Говерлу

Известный украинский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк покорил самую высокую точку Украины - гору Говерлу. Соответствующее фото с вершины горы спортсмен опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"С самой высокой точки Украины передаю привет", - написал спортсмен.

В комментариях он добавил, что восхождение прошло хорошо.

"Нормально, только ноги местами проваливаются по таз. Конечно летом полегче", - рассказал Беленюк.

Скриншот поста (instagram.com/zhanbeleniuk)

В сети отметили, что Жану повезло с погодой, поскольку это добавило бы ему проблем во время подъема.

"И с погодой повезло!" – написали под публикацией.

Также украинского борца сравнили с легендарным американским боксером.

"На этой фотке похож на Майка Тайсона", - отметили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/zhanbeleniuk)

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