"Переживаем новую жизнь по отдельности": Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Известные российские артисты прожили вместе 20 лет

Российская телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева и ее муж, Михаил Шац, расстались после 20 лет отношений. Официально на развод супруги не подавали, но живут раздельно, об этом сообщает starhit.ru.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац долгое время были одной из самых ярких пар на российском ТВ, однако, это не спасло их романтические отношения.

Фото: Татьяна Лазарева с мужем (instagram.com/lazareva_tatka)

Как оказалось, 51-летняя Лазарева уже два года проживает на территории Испании в городе Марбелье вместе со своей 11-летней дочерью Антониной, рожденной в браке с Михаилом Шацем. Что же касается Михаила, то он остался жить и работать в Москве.

По словам телеведущей, она давно подумывала о переезде в Испанию и, приехав туда однажды, решила остаться там навсегда. Сначала она просто приехала туда на несколько дней и сняла квартиру, но решение о постоянном проживании приняла очень быстро.

Как отметила юмористка, серьезных причин для того, чтобы остаться в Москве у нее не было. "Все решения в семье принимаю я, у меня работы нет, школу я не найду ту, которая меня устроит. Я буду лучше здесь. Все это решение приняли, кроме Михаила. Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", – призналась Лазарева.

Фото: Татьяна Лазарева (instagram.com/lazareva_tatka)

Несмотря на расставание звездной пары, Лазарева и Шац по-прежнему остаются хорошими друзьями. Татьяна Лазарева говорит: "Это такая близость, которую просто так не оставишь, хотя очень хочется. У него своя история, которая ему нравится, у меня – своя. Но нам хочется быть вместе, и это очень интересная задача, как новый проект, – признается Татьяна. – Ужасно интересно понять, что это такое? Партнерский брак?".

Телеведущая призналась, что их супружеские отношения с Михаилом всегда были честными. По ее словам, за 20 лет совместной жизни у нее не было отношений с кем-либо еще. Артистка убеждена, что находясь в браке совершенно незачем заводить отношения на стороне.

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