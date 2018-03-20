Первые результаты: Даша Астафьева показала, как похудела за девять дней

Артистка опубликовала фотографию в соцсети

Украинская певица Даша Астафьева, которая активно принялась худеть, показала поклонникам результаты сброса веса за первые девять дней. Фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сегодня девятый день моего марафона. Делюсь ощущениями! В первую очередь, хочу сказать спасибо всей женской неравнодушной половине, которая со мной. Мне, правда, приятно, что есть много среди вас трезво-смотрящих на себя девчат! Второе. Еще раз уточню. Я не худею и прошу вас, перестаньте мне давать советы и отговаривать исполнять задуманное! Очень длительное время я была не довольна своим внешним видом и формами. Просто допустите, что в Инстаграм все намного красивее, может, я, конечно, и ошибаюсь... Итак. Конечно, первая неделя была очень легкой, интересно", - написала Даша.

Также звезда сообщила, что за это время сбросила полтора килограмма.

"Мой дневной рацион всегда и везде со мной. Я стараюсь не пропускать приемы пищи. Ела и в машине, и в спортзале, и еще во многих местах, где раньше себе этого не позволяла. Есть грехи, рассказываю честно, что пару раз я срывалась, уж не могла удержаться, подъедала у родителей вареники, конфетки, фрукты там, разные и всякие вкусности! Похудела за этот срок ровно на полтора кг, фото прилагается", - написала Астафьева.

Фото: Даша похудела на полтора килограмма (instagram.com/da_astafieva)

Сейчас она весит 58,4 килограмма.

Фото: Даша на весах (instagram.com/da_astafieva)

Как ранее писал Styler, популярная украинская певица, секс-символ и звезда журнала Playboy Даша Астафьева рассекретила свой вес.

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