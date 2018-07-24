"Первые съемки в жизни": Ани Лорак показала раритетное видео

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица поделилась воспоминаниями о первом клипе

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, поделилась с поклонниками отрывком со съемок своего первого клипа. Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"А вы знаете, каким был мой первый клип? "Манекенщица". Первые съемки в моей жизни и первый клип в истории украинской музыки, снятый за границей! А именно в Лондоне", - рассказала 39-летняя Каролина Куек.

"Часть клипа снимали в самом известном музее восковых фигур - "Музей мадам Тюссо". Помню, как сложно получали разрешение на эту локацию", - отметила исполнительница.

На момент съемок певице было около 20 лет. Звезда родилась 27 сентября 1978 года в Черновицкой области. А клип представили в 1999-м.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 24 Лип 2018 р. о 3:45 PDT

Видео: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Публикацию прокомментировали пользователи сети:

"Очень сильно была исполнена песня "Мальви".

"Мой любимый клип "Полуднева спека".

"Я стану морем". И слова, и клип - просто бомба!".

"Все ваши клипы по-своему великолепны, и трудно выбрать, какой мне нравится больше. Нереально люблю клип "Удержи мое сердце", вы там потрясно красивая ".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак решила рассказать, как ей удалось вырваться из нищеты.

А недавно Ани Лорак раскрыла секреты воспитания дочери Софии.

Девочка разговаривает на четырех языках: украинском, русском, английском и турецком.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)