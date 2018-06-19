"Первый блин комом": ведущий Владимир Остапчук рассказал, как начал готовить

Первым учителем на кухне стала жена

Ведущий нового кулинарного проекта "Король десертов" Владимир Остапчук рассказал о том, как он пристрастился к созданию кулинарных шедевров.

На телеканале "1+1" стартовали съемки нового кулинарного шоу "Король десертов". В этом шоу талантливые кондитеры со всей Украины будут соревноваться в создании кулинарных шедевров.

Ведущий нового проекта – Владимир Остапчук. Ранее он был ведущим Евровидение 2017.

Фото: Владимр Остапчук ("1+1")

Владимир признался, что первые его попытки приготовить что-то на кухне, были неудачными, но жена его всему научила.

"Накануне рождения нашего сына, когда Лене было уже совсем тяжело готовить, я встал к плите. По воскресеньям у нас день панкейков. И первый блин у меня был комом. Потом под чутким руководством жены все получилось. Потом мясо научился жарить, сейчас десерты пошли. Такие изумительные суфлешки у меня получаются! В проекте "Король десертов" мне придется пробовать много сладостей, но я попросил давать мне их до 10 утра", - рассказал ведущий.

Фото: Владимир Остапчук на кухне ("1+1")

Он сообщил, что, когда семья ожидала второго ребенка, надеялся, что снова родится дочь.

"Я больше рассчитывал на вторую дочку. Девочка для папы – всегда принцесса. Воспитывает ее мама, а папа балует, покупает игрушки. С рождением сына придется, наконец, включится в папину работу. Мы готовили Эмилию к появлению малыша. Говорили: "Он сейчас в животике, но он любит тебя, он вырастет и будет тебя защищать". Объясняли, что она не менее любима, но мы должны будем сейчас уделять младшему больше внимания. И она братика тискает, зацеловывает", - поделился Остапчук.

Фото: Владимр Остапчук с детьми ("1+1")

Ведущий рассказал, что в прошлом году они с женой отметили 10-летие совместной жизни и признался, что его жена Елена – его самый лучший друг.

"Сейчас какое-то потребительское отношение к браку. Не понравился супруг – ну есть же 7 миллиардов других людей. Проще всего сказать "до свидания". Но крепость отношений проверяется не в романтические моменты, а во время кризисов. Любовь – не постоянная романтика. Это партнерство, дружба. У меня нет ближе друга, чем моя жена Лена. Даже родители не знают меня настолько хорошо, они не видели все мои стороны. Лена – абсолютно мой человек. Перед ней я не боюсь открыться и быть слабым. Если вы нашли такого человека, не отпускайте его", - отметил ведущий.

Фото: Семья Владимира Остапчука ("1+1")

Кстати, Остапчук показал трогательное фото с крещения сына.

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