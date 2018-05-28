Перья и стразы: Филиппа Киркорова обокрали после концерта в Подмосковье

Отмечается, что общий ущерб украденного — 11 тысяч долларов

Российского певца Филиппа Киркорова обокрали на концерте в городе Павлово, что в Подмосковье. Об этом сообщает канал SUPER.

Сообщается, что ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я" и украли концертные костюмы.

Директор Киркорова сразу же обратился в полицию. В заявлении в ОВД "Павловское" обозначен перечень пропавшего. Среди украденного 8 нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я+R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал 25 декабря в "Олимпийском".

Фото: Филипп Киркоров (kirkorov.ru)

Среди пропавших вещей – уникальные костюмы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре. Шикарные наряды Валентина Юдашкина отличались богатством отделки с перьями, стразами, камнями.

Общий ущерб украденного — 11 тысяч долларов. В данный момент полицией проводится проверка по факту этого происшествия.

Ранее Киркоров встал на защиту Виталия Козловского, который выступал в Москве 9 мая и после этого раскритикован в Украине. К слову, концерты Козловского в украинских городах стали отменять один за другим, а сам певец не видит ничего такого в том, что пел в стране-агрессоре.

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