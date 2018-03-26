Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Певица Руслана показала свой необычный дом под Киевом

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 12:26
Фото: Певица Руслана (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)
Фото: Певица Руслана (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

В доме оборудована шикарная музыкальная студия

Украинская певица Руслана Лыжичко, которая вначале весны устроила фотосессию на снегу, показала свой необычный дом под Киевом. Исполнительница сообщила, что жилье построено на энергии солнца и ветра. Фотографии звезда опубликовала на своей Facebook-странице.

Звезда провела журналистам экскурсию по своему дому, где, кстати, оборудована шикарная музыкальная студия. Также в доме проживают несколько собак.

"Мы с Сашей показывали свой энергетически независимый дом и студию, построенные на энергии солнца и ветра. Это дом будущего. "Музыку нужно создавать на чистой неисчерпаемой энергии, именно такой призыв я сделаю этого года в Лиссабоне во время Евровидения в Португалии!" - написала Руслана.

Фото: Дом Русланы под Киевом (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Напомним, что Руслана восхитила поклонников экстремальной фотосессией на снегу.

20 реальных деревушек, которые словно вышли из сказок (видео: STYLER.rbc.ua)

"Она невероятная": Руслана показала, как поет колыбельную своей крестнице Руслана прокомментировала опасный инцидент, который случился с ней в поезде (фото, видео)
Теги: руслана
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top