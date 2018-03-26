Певица Руслана показала свой необычный дом под Киевом

В доме оборудована шикарная музыкальная студия

Украинская певица Руслана Лыжичко, которая вначале весны устроила фотосессию на снегу, показала свой необычный дом под Киевом. Исполнительница сообщила, что жилье построено на энергии солнца и ветра. Фотографии звезда опубликовала на своей Facebook-странице.

Звезда провела журналистам экскурсию по своему дому, где, кстати, оборудована шикарная музыкальная студия. Также в доме проживают несколько собак.

"Мы с Сашей показывали свой энергетически независимый дом и студию, построенные на энергии солнца и ветра. Это дом будущего. "Музыку нужно создавать на чистой неисчерпаемой энергии, именно такой призыв я сделаю этого года в Лиссабоне во время Евровидения в Португалии!" - написала Руслана.

Фото: Дом Русланы под Киевом (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Напомним, что Руслана восхитила поклонников экстремальной фотосессией на снегу.

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