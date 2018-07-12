Певица-трансгендер Зианджа взобралась на дерево и показала стройные ножки (фото)

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Звезда удивила поклонников новым фото

Известная украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известна как Борис Апрель, показала длинные стройные ноги. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Lonely", - оставила подпись к фото звезда, что означает "одиноко".

На снимке певица-трансгенлер позирует в необычном месте. Звезда вскарабкалась на дерево. На ней надето красное мини-платье, которое выгодно подчеркивает длинные стройные ноги певицы.

Скриншот поста (instagram.com/ziasphere)

Напомним, что в 2014 году звезда сделала каминг-аут и сообщила миру о том, что она – транссексуал. Позже была сделана операция по смене пола. Однажды певица рассказала, что с детства чувствовала себя девочкой.

Ранее певица-трансгендер Зианджа показала соблазнительную фигуру.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Зианджа сопроводила публикацию хештегом #coffeedate и больше никакой подписи не оставила.

На фото звезда позирует в коротком белом платье на тонких бретелях, которое выгодно подчеркивает длинные и стройные ноги певицы. Образ артистка дополнила лодочками в тон наряду.

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