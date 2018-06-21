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Известная украинская певица стала мамой

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 18:18
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Стал известен пол ребенка

Известная украинская певица Юлия Думанская родила первенца. Об этом стало известно из поста на странице в Facebook Юлии Думанской, который опубликовал ее муж Григорий Козловский.

Украинская певица Юлия Думанская подарила своему мужу, депутату Львовского городского совета Григорию Козловскому дочь.

Скриншот поста (facebook.com/julia.dymanska)

Известно, что 27-летняя артистка родила своего первенца 20 июня. Для ее супруга, известного бизнесмена, депутата Львовского городского совета Григория Козловского это уже четвертый ребенок. У Козловского уже есть две дочери и сын от предыдущего брака.

Фото: Григорий Козловский и Юлия Думанская (facebook.com/julia.dymanska)

Пара поженилась 14 февраля и известно, что Григорий старше Юлии на 20 лет. На церемонии бракосочетания присутствовало всего лишь 8 гостей. Молодожены обошлись без шумных фейерверков, тамады и толпы гостей.

Юлия Думанская ранее сотрудничала с певцом Виталием Козловским, который занимался ее продюсированием. После этого певица несколько раз работала с Потапом и его продюсерским центром. Рэпер написал для Юлии две песни "Стреляй" и "Закохана".

Кстати, знаменитая голливудская актриса впервые стала мамой.

Знаменитая американская актриса Ева Лонгория впервые стала мамой. 43-летняя звезда родила сына во вторник, 19 июня, сообщает HOLA! Отмечается, что Ева и ее муж Хосе Бастон дали малышу имя Сантьяго Энрике.

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Теги: родила, певица, рождение
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