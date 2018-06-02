"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента

Не обошлось и без Антина Мухарского

Известная телеведущая Снежана Егорова рассказала о своих причинах увольнения с телеканала "Прямий". Пост об этом Егорова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова сообщила, что находится в поиске работы, так как уволилась с телеканала "Прямий".

По словам телеведущей, причиной такого решения стал эфир передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского. Во время эфира, зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову.

Скриншот (facebook.com/snezhana.egorova)

"Ищу работу! Прошу! Репост! Спасибо телеканалу "Прямий", за то, что на стадии своего создания дали возможность верить в то, что в конце концов мы придем к цивилизации и создать авторскую платформу "Территория Позитива", которая дала многим талантливым и порядочным людям вслух заявить о своем существовании. Обидно, что самый страшный враг, который убивает, находится ближе всего", - написала Снежана Егорова и добавила, что не может назвать Пояркова и Ратушную своими коллегами за то, что они сделали.

"ПоярковНьюз и Ирина Ратушная, к сожалению, не могу назвать вас своими коллегами и вряд ли вы поймете такое понятие, как профессиональная или корпоративная этика. Откровенно!!! Единственное, что удивило, так это то, что таким "креативным образом" канал решил отметить День защиты детей, предлагая выбрать кого дать убить врагу? Многодетную мать, которая одна их воспитывает и живет с ними в Украине или многодетного отца – алиментщика, который покинул уже две семьи и всем своим малолетним детям должен деньги, которые с него стягиваются в принудительном порядке", - добавила телеведущая.

Скриншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

Пользователи социальных сетей возмущены таким опросом и всей сложившейся ситуацией.

"Идиотизм высшей пробы!!!!! Это вопрос на засыпку!!??", - написала Вероника Турковская.

Скриншот комментариев (facebook.com/snezhana.egorova)

"Я сначала подумал, что это шутка какая-то. Такое давать в эфир. Таким образом ставить вопросы. Оказалось, что это реальность! Дивное что-то. А так можно? Оказывается, и так можно. Дальше пойдут ставки на то, кто выживет?", - написал Валентин Тарасов.

Скриншот комментариев (facebook.com/snezhana.egorova)

"Должны извиниться перед тобой и детьми в первую очередь! Шокирована и возмущена. Интересно, что редакторы этот позорный вопрос заранее прописали в сценарии программы! Стыд и позор!", -написала известная украинская актриса Ольга Сумская.

Скриншот комменариев (facebook.com/snezhana.egorova)

Кстати, популярная украинская телеведущая примерила новый образ.

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Видео: video.rbc.ua