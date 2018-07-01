"По вашим просьбам": Ани Лорак показала уникальные кадры

Певица показала себя в необычной обстановке

Известная певица Ани Лорак показала уникальные кадры своей подготовки к концерту. Видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая строит свою карьеру в России, опубликовала уникальное видео. На кадрах этого ролика певица показала, как готовится к выходу на сцену.

Ани Лорак в шикарном блестящем платье стоит на лестнице, которая ведет на сцену и совершает последние приготовления перед своим выходом.

Она пьет воду, которую ей дает помощник, поправляет наушники и проверяет работу микрофона.

"По вашим просьбам. Уникальные кадры подготовки к выходу на сцену. Это всегда волнение и предвкушение встречи с вами", - так подписала это видео Ани Лорак.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 30 Июн 2018 в 12:11 PDT

Поклонники горячо поблагодарили певицу за такое откровенное и уникальное видео и написали певице очень много теплых слов.

"Нереально люблю такие видео, очень интересно знать, что происходит за кулисами. Спасибо, что делитесь с нами. Когда вы выходите на сцену, вообще не видно, что вы волнуетесь, хотя за сценой все совсем по-другому. Зрители чувствуют вашу энергетику", - написала поклонница.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Прекрасная певица!", "Какая же вы красотка. Боевой настрой перед выходом на сцену, всегда волнительно", "Шикарная фигура", - добавили другие фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак зарядила фанатов позитивом

Певица Ани Лорак опубликовала новую фотографию из своей фотосессии. На ней звезда в облегающем блестящем платье-рубашке, совсем коротком.

"Смотреть прямо! Идти ровно! С улыбкой внутри! Позитивного, светлого дня!", - такой подписью к фото зарядила певица Ани Лорак своих поклонников.

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